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05 мая, 2022
 
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"Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине

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Винницкая: Нам надо просто победить, закрыться от всего этого "русского мира", и пусть они сами с собой разбираются
Винницкая: Нам надо просто победить, закрыться от всего этого "русского мира", и пусть они сами с собой разбираются
Фото: alenavinnitskaya / Instagram

Экс-ведущая, бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Алена Винницкая 5 мая в эфире канала "Украина" заявила, что все ее попытки в первые дни войны донести россиянам правду о нападении РФ на Украину оказались бесполезными. После этого артистка пришла к выводу, что после победы на страной-агрессором украинцам необходимо полностью оградить себя от "русского мира".

"В первые дни я записала небольшое обращение, в котором назвала [президента РФ Владимира] Путина людоедом, озвучила свои мысли. Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь. Я понимаю, что это боты, специальные люди, которым за это платят, и сделала вывод, что не надо этого бояться", – рассказала певица. 

По ее словам, после этого она поняла, что все обращения к россиянам бесполезны.

"Мы не знали, на каком уровне развития они находятся. Сейчас я понимаю, что все это не имеет смысла, потому что там так долго промывали мозги людям, что наши обращения ничего не изменят. Нам надо просто победить, закрыться от всего этого "русского мира", и пусть они сами с собой разбираются", – сказала певица. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Винницкая после нападения РФ на Украину осталась в Киеве. Сейчас артистка помогает переселенцам.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Алена Винницкая
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