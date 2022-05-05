  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине

Винницкая: Нам надо просто победить, закрыться от всего этого "русского мира", и пусть они сами с собой разбираются Фото: alenavinnitskaya / Instagram

"В первые дни я записала небольшое обращение, в котором назвала [президента РФ Владимира] Путина людоедом, озвучила свои мысли. Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь. Я понимаю, что это боты, специальные люди, которым за это платят, и сделала вывод, что не надо этого бояться", – рассказала певица.

По ее словам, после этого она поняла, что все обращения к россиянам бесполезны.

"Мы не знали, на каком уровне развития они находятся. Сейчас я понимаю, что все это не имеет смысла, потому что там так долго промывали мозги людям, что наши обращения ничего не изменят. Нам надо просто победить, закрыться от всего этого "русского мира", и пусть они сами с собой разбираются", – сказала певица.

ВИДЕО

Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)