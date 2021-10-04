  "Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается". Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье

Ефросинина: Я была на безуглеводной диете: без сахара, без ужинов Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Я была на безуглеводной диете: без сахара, без ужинов. Знаю, что такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается. Так жестко я готовилась только к съемкам в белье. И тренировалась", – призналась ведущая.

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Видео: Світське життя / YouTube