"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности

"Презентация премьер StarLightMedia… Ох и новиночки вас ждут в 2022-м на СТБ", – подписала она фото.

На снимке Мишина предстала в ультракоротком черном платье от Bakhirka Apparel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

"Мне показалось или там животик?" – спросила подписчица _shevchuk_d_.

"Да мне тоже кажется животик", – сказала yanusi_malaya.