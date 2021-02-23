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23 февраля, 2021
 
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Танчинец рассказал, почему родители супруги были против их отношений

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец признался, что родители его будущей жены хотели, чтобы она стала женой дипломата.

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Танчинец с женой воспитывают двоих детей
Танчинец с женой воспитывают двоих детей
Фото: sergii_tanchynets / Instagram

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец в программе "Без краватки", которая 21 февраля была опубликована на YouTube-канале "НЛО TV", заявил, что родители и друзья его будущей супруги Анны Танчинец-Стефанской не ожидали, что она сделает выбор в его пользу. 

"Круг, в котором общалась Анна, не ожидал такого выбора. Планы родителей на нее были другими. Они видели ее женой дипломата. Но мы приняли решение сделать семью полноценной и захотели ребенка", – рассказал Танчинец.

По словам музыканта, когда они сообщили, что вскоре станут родителями, все претензии и недопонимания со стороны семьи его жены "перестали быть актуальными".

ВИДЕО
Видео: НЛО TV / YouTube

Супруга Сергея Танчинца Анна Танчинец-Стефанская – востоковед, режиссер, владеет японским языком и в качестве переводчика сопровождает японские делегации. Супруги вместе 14 лет. Они воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018). 

Теги: семья, певец, БеZ обмежень, Сергей Танчинец
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