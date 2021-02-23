  Танчинец рассказал, почему родители супруги были против их отношений

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец признался, что родители его будущей жены хотели, чтобы она стала женой дипломата.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец в программе "Без краватки", которая 21 февраля была опубликована на YouTube-канале "НЛО TV", заявил, что родители и друзья его будущей супруги Анны Танчинец-Стефанской не ожидали, что она сделает выбор в его пользу.

"Круг, в котором общалась Анна, не ожидал такого выбора. Планы родителей на нее были другими. Они видели ее женой дипломата. Но мы приняли решение сделать семью полноценной и захотели ребенка", – рассказал Танчинец.

По словам музыканта, когда они сообщили, что вскоре станут родителями, все претензии и недопонимания со стороны семьи его жены "перестали быть актуальными".

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Видео: НЛО TV / YouTube

Супруга Сергея Танчинца Анна Танчинец-Стефанская – востоковед, режиссер, владеет японским языком и в качестве переводчика сопровождает японские делегации. Супруги вместе 14 лет. Они воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).