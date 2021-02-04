"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец отдыхает в Египте.

Танчинец осенью 2020 года был участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Фото: sergii_tanchynets / Instagram

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец 4 февраля опубликовал в Facebook фото, на котором запечатлен лежащим на шезлонге.

Певец позирует в кадре в очках, белой футболке, закинув руки за голову. На месте груди и пупа он разместил небольшие морские камни. Танчинец отметил, что находится на отдыхе в Египте.

"Ам секси енд ай ноу ит", – подписал он публикацию

Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор". В 2020 году лидер группы Танчинец участвовал в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", но покинул шоу после 11-го эфира.

Позже он заявил, что если бы не карантин, то не согласился бы принять участие в этом проекте.