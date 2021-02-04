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04 февраля, 2021
 
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"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец отдыхает в Египте.

Танчинец осенью 2020 года был участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1"
Танчинец осенью 2020 года был участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1"
Фото: sergii_tanchynets / Instagram

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец 4 февраля опубликовал в Facebook фото, на котором запечатлен лежащим на шезлонге. 

Певец позирует в кадре в очках, белой футболке, закинув руки за голову. На месте груди и пупа он разместил небольшие морские камни. Танчинец отметил, что находится на отдыхе в Египте.

"Ам секси енд ай ноу ит", – подписал он публикацию

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3777510412333035&id=100002223394197

Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор". В 2020 году лидер группы Танчинец участвовал в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", но покинул шоу после 11-го эфира.

Позже он заявил, что если бы не карантин, то не согласился бы принять участие в этом проекте.

Теги: Египет, отдых, БеZ обмежень, Сергей Танчинец
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