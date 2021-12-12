"Танец похмельного Буратино", "Как-то барышню заносит". Волочкова показала, что сломала во время репетиции

"Репетиция выходного дня. Когда что-то пошло не так", – подписала публикацию 45-летняя балерина.

Подписчики активно отреагировали на публикацию, поставив за час больше 16 тыс. лайков.

"Больше на танец пьяного кузнечика похоже. Успокойтесь. Не смешите людей. Займитесь делом", – написала mkanshina.

"Как-то барышню заносит, вам так не кажется?" – спросила kakasha29.

"Блин, мне почему-то становится жутко, когда она приближается. Танец похмельного Буратино", – отметил пользователь zovistnik.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002).

Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.