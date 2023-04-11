Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский

По словам ведущего, он с 2006 года почти все шоу вел на русском языке, но уже больше года разговаривает на украинском.
"Это очень удивительно произошло – я начал в одну минуту говорить, – рассказал Танкович. – На одном из каналов мне сказали: "Хочешь, можешь работать ведущим новостей". Ну и понятно, что надо было это делать на украинском. И все".
Танкович отметил, что ему еще нужно поработать над своим украинским, но ему нравится, что у него получается.
Танкович родился в 1977 году в Минске. С 2009-го он является ведущим развлекательных программ на украинском телеканале СТБ. С 2018 года Танкович выступает в составе проекта "Дизель Шоу".
Танкович женат. Вместе с супругой Ольгой (до замужества – Рыбкой) воспитывает дочь Александру (2015).