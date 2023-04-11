Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский

По словам ведущего, он с 2006 года почти все шоу вел на русском языке, но уже больше года разговаривает на украинском.

"Это очень удивительно произошло – я начал в одну минуту говорить, – рассказал Танкович. – На одном из каналов мне сказали: "Хочешь, можешь работать ведущим новостей". Ну и понятно, что надо было это делать на украинском. И все".

Танкович отметил, что ему еще нужно поработать над своим украинским, но ему нравится, что у него получается.