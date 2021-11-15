Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути

На фотографии перед галактикой UGC 11537 можно также увидеть две звезды из Млечного Пути Фото: esahubble.org

Галактика UGC 11537 расположена в 230 млн световых лет от Земли и приближена к Млечному Пути.

Эту фотографию специалисты смогли получить в результате наблюдений, которые ведутся, чтобы помочь астрономам установить массу сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.

На фотографии перед галактикой UGC 11537 можно также увидеть две звезды из Млечного Пути.

Фото: esahubble.org