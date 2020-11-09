Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2020
 
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Линч стала новым агентом 007 в "Не время умирать"

По сюжету юбилейного фильма бондианы "Не время умирать" Джеймс Бонд, роль которого исполняет Дэниел Крейг, находится в изгнании, а его обязанности взяла на себя героиня темнокожей британской актрисы Лашаны Линч.

Линч стала первой актрисой, которая воплотила образ агента 007
Линч стала первой актрисой, которая воплотила образ агента 007
Фото: ЕРА

Британская актриса Лашана Линч подтвердила участие в юбилейном фильме бондианы "Не время умирать", в котором исполнила роль нового спецагента 007. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано 3 ноября на сайте Harpers Bazaar.

По сюжету Джеймс Бонд, роль которого исполняет британский актер Дэниел Крейг, отправляется в изгнание, а к выполнению его обязанностей приступает героиня Линч, однако трагические обстоятельства вынуждают Бонда вернуться к работе.

По словам актрисы, когда информация о ее появлении в фильме в роли первой женщины-спецагента только просочилась в сеть, она столкнулась с критикой со стороны поклонников бондианы и вынуждена была закрыть доступ к своим страницам в социальных сетях.

Актриса призналась, что не реагировать на критику ей помогает осознание того, что она "является частью чего-то очень революционного", а ее появление в фильме станет попыткой борьбы с расизмом и сексизмом.

Линч родилась в 1987 году в Лондоне. Ее кинодебютом стала картина "Быстрые девушки", премьера которой состоялась в 2011 году. В 2016 году в сериале "Анатомия страсти" она сыграла одну из главных ролей.

Премьера "Не время умирать" с участием Крейга и Линч запланирована на апрель 2021 года.

В октябре 2020 года продюсер бондианы Барбара Брокколи заявила, что кастинг на главную роль в новом фильме о Бонде будет объявлен после премьеры юбилейной картины. Но Брокколи не исключила, что роль Бонда достанется темнокожему актеру, подчеркнув, что кастинг будет проводиться среди мужчин.

Теги: Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, актриса, Лашана Линч
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