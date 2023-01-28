  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео

Премьера песни состоялась в ноябре 2022 года. В клип, отмечается в пресс-релизе, вошли кадры, которые были сняты во время благотворительного тура группы за границей в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По словам фронтвумен группы Юлии Саниной, "Маяк" – песня о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена.
Группа The Hardkiss была создана в 2011 году.
Фронтвумен группы Юлия Санина после нападения РФ на Украину выехала за границу и выступает с концертами в поддержку украинцев. Вскоре к ней присоединились и другие участники коллектива, включая ее мужа Валерия Бебко.
22 июня 2022 года The Hardkiss выступила на одной сцене с американской группой Metallica в рамках фестиваля Prague Rock в поддержку Украины.