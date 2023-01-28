  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео

Группа The Hardkiss была создана в 2011 году Фото: The Hardkiss / Facebook

Премьера песни состоялась в ноябре 2022 года. В клип, отмечается в пресс-релизе, вошли кадры, которые были сняты во время благотворительного тура группы за границей в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам фронтвумен группы Юлии Саниной, "Маяк" – песня о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена.

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Видео: The HARDKISS / YouTube