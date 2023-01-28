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28 января, 2023
 
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The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео

 
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Группа The Hardkiss была создана в 2011 году
Группа The Hardkiss была создана в 2011 году
Фото: The Hardkiss / Facebook

Украинская группа The Hardkiss 18 января на своем канале в YouTube презентовали клип на песню "Маяк". Режиссером видео стал креативный продюсер и участник группы Валерий Бебко.

Премьера песни состоялась в ноябре 2022 года. В клип, отмечается в пресс-релизе, вошли кадры, которые были сняты во время благотворительного тура группы за границей в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам фронтвумен группы Юлии Саниной, "Маяк" – песня о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена.

ВИДЕО
Видео: The HARDKISS / YouTube
Контекст:

Группа The Hardkiss была создана в 2011 году.

Фронтвумен группы Юлия Санина после нападения РФ на Украину выехала за границу и выступает с концертами в поддержку украинцев. Вскоре к ней присоединились и другие участники коллектива, включая ее мужа Валерия Бебко.

22 июня 2022 года The Hardkiss выступила на одной сцене с американской группой Metallica в рамках фестиваля Prague Rock в поддержку Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: режиссер, клип, The Hardkiss, Юлия Санина, Валерий Бебко
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