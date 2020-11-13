Therefore I Am. Билли Айлиш в новом клипе бродила по пустому торговому центру и воровала еду. Видео
Американская певица Билли Айлиш 12 ноября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню Therefore I Am. Певица выступила и режиссером видеоработы. В ролике артистка запечатлена на прогулке в пустом торгово-развлекательном центре. Прохаживаясь между витринами, певица ворует в зоне фуд-корта еду и напитки. В финале, замеченная охраной, скрывается из ТРЦ бегством.
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