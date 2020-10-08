Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2020
 
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Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт

Стоимость билета на виртуальный концерт американской певицы Билли Айлиш составляет $30.

Айлиш: Так сильно скучаю по концертам
Айлиш: Так сильно скучаю по концертам
Фото: ЕРА

Американская певица Билли Айлиш 7 октября на своей странице в Instagram анонсировала проведение онлайн-концерта.

"Так сильно скучаю по концертам. 24 октября [по киевскому времени 25 октября в 1.00] проведу трансляцию", – написала певица.

Посмотреть выступление Айлиш можно будет, купив билеты стоимостью $30 на сайте певицы.

За эти деньги поклонники получат доступ к прямой трансляции и смогут пересмотреть выступление артистки в записи в течение суток.

Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми".

Теги: США, концерт, Билли Айлиш
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