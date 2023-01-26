Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт

Певице 25 января исполнилось 38 лет. Она снялась крупным планом, держа торт, который украшает надпись с названием ее песни: "Вільні, нескорені". Буква "і" и часть буквы "н" выполнены в цветах украинского флага: желтом и голубом. Также торт украшают желтые и нежно-голубые сердечки.
Тина Кароль показала, как выглядит торт в разрезе. На тарелке также лежит пирожное макарун.
Певица показала также снимок, на котором запечатлена сидящей за столом, на котором стоят графин с водой и кусочками лимона и чай, а также букет желтых тюльпанов.
Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.