Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт

Певице 25 января исполнилось 38 лет. Она снялась крупным планом, держа торт, который украшает надпись с названием ее песни: "Вільні, нескорені". Буква "і" и часть буквы "н" выполнены в цветах украинского флага: желтом и голубом. Также торт украшают желтые и нежно-голубые сердечки.

Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль показала, как выглядит торт в разрезе. На тарелке также лежит пирожное макарун.





Фото: tina_karol / Instagram

Певица показала также снимок, на котором запечатлена сидящей за столом, на котором стоят графин с водой и кусочками лимона и чай, а также букет желтых тюльпанов.

Фото: tina_karol / Instagram