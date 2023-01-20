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20 января, 2023
 
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Тина Кароль показала лицо вблизи

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Тина Кароль поделилась подборкой селфи
Тина Кароль поделилась подборкой селфи
Фото: _fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 20 января в Instagram Stories опубликовала подборку снимков, на которых запечатлена в белом свитшоте.

Певица позировала с распущенными волосами и с легким макияжем. Она улыбалась перед камерой.


Фото: tina_karol / Instagram

Фото: tina_karol / Instagram

Еще на одном фото Кароль показала лицо вблизи.

Фото: tina_karol / Instagram
Фото: tina_karol / Instagram

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, певица, фото, макияж
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