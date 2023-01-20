"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница

Отношения Налчаджиоглу и Реус начались в августе 2021 года Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

"Милан. Перед возвращением домой, в Украину", – отметил он в хештегах.

В ролике Реус обняла и поцеловала Налчаджиоглу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро", – прокомментировала подписчица evsjjcgjn, упомянув бывшую жену Налчаджиоглу, украинскую певицу Ани Лорак, которая строит карьеру в России.