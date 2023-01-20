"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница

"Милан. Перед возвращением домой, в Украину", – отметил он в хештегах.
В ролике Реус обняла и поцеловала Налчаджиоглу.
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"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро", – прокомментировала подписчица evsjjcgjn, упомянув бывшую жену Налчаджиоглу, украинскую певицу Ани Лорак, которая строит карьеру в России.
Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.
Налчаджиоглу был женат на Ани Лорак с 2009-го по 2019 года. В январе 2019-го они получили развод. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь Александра от предыдущих отношений.