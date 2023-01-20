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20 января, 2023
 
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"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница

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Отношения Налчаджиоглу и Реус начались в августе 2021 года
Отношения Налчаджиоглу и Реус начались в августе 2021 года
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу на своей странице в Instagram 19 января опубликовал ролик, снятый во время прогулки по Милану (Италия) со своей девушкой, украинской визажисткой Лилией Реус.

"Милан. Перед возвращением домой, в Украину", – отметил он в хештегах.

В ролике Реус обняла и поцеловала Налчаджиоглу.

"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро", – прокомментировала подписчица evsjjcgjn, упомянув бывшую жену Налчаджиоглу, украинскую певицу Ани Лорак, которая строит карьеру в России.

Контекст:

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу был женат на Ани Лорак с 2009-го по 2019 года. В январе 2019-го они получили развод. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь Александра от предыдущих отношений.

Теги: Ани Лорак, певица, Мурат Налчаджиоглу, муж, ролик, бизнесмен, Лилия Реус
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