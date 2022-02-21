Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2022
 
Новости

Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Монро: Я выбрала сцену. Абсолютно не жалею
Монро: Я выбрала сцену. Абсолютно не жалею
Фото: monritta / Instagram

Украинская травести-дива Монро в передаче "Неймовірна правда про зірок", которая 20 февраля вышла на канале СТБ, призналась, что получает предложения заняться сексом за деньги.

"В последний раз было $3 тыс. Я отказалась. Я либо выступаю на сцене, либо в постели. Нужно разделять. Поэтому я выбрала сцену. Абсолютно не жалею", – рассказала артистка.

По словам Монро, 20 лет назад она получила $150 за стриптиз.

"Меня заказали имениннику. Ему завязали глаза. Потом я разделась – топлес. Это все снимали на видео, чтобы показать ему, что это была не девушка", – призналась Монро.

ВИДЕО
Видео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Травести-дива Монро родилась в Киеве в 1978 году. В 1999 году она заявила, что является трансгендером.

По словам знаменитости, после этого заявления она не стала менять паспорт – там указано, что она является мужчиной по имени Александр Федяев. В ноябре 2021 года травести-дива Монро показала, как тогда выглядела.

Карьеру в шоу-бизнесе травести-дива Монро начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием "Фабрика звезд". В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу "Хорошо, что я не баба", а в 2017-м записала клип на одноименную песню.

Теги: шоу-бизнес, трансгендер, деньги, секс, травести-дива Монро, постель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. Фото
Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. Фото
Виктория ВОРОНИНА
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
"Привыкаю к своему новому телу". Звезда сериала "Школа" Тринчер снялась в купальнике после маммопластики
"Привыкаю к своему новому телу". Звезда сериала "Школа" Тринчер снялась в купальнике после маммопластики
  "Все говорят, что я купил место". Судья "Танці. World of Dance" Кот рассказал, как его жена-танцовщица стала ведущей этого проекта
  "Все говорят, что я купил место". Судья "Танці. World of Dance" Кот рассказал, как его жена-танцовщица стала ведущей этого проекта
"Сними это немедленно". В сети раскритиковали новый образ Наташи Королевой
"Сними это немедленно". В сети раскритиковали новый образ Наташи Королевой
Новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя актриса из Австралии – СМИ
Новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя актриса из Австралии – СМИ
"Калаш" хорош", "Не надо так шутить". Каменских показала ролик со звуками выстрелов и выставила декольте крупным планом
"Калаш" хорош", "Не надо так шутить". Каменских показала ролик со звуками выстрелов и выставила декольте крупным планом
"Смотри, какие мы еще зеленые". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядела шесть лет назад
"Смотри, какие мы еще зеленые". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядела шесть лет назад
"Е-е-е, дальше больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами
"Е-е-е, дальше – больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами
  "Хедхантеры были". Кухар прокомментировала свое возможное назначение на должность министра культуры
  "Хедхантеры были". Кухар прокомментировала свое возможное назначение на должность министра культуры
Брежнева рассказала, почему на ее дне рождения не было Валерия Меладзе и Джанабаевой
Брежнева рассказала, почему на ее дне рождения не было Валерия Меладзе и Джанабаевой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS