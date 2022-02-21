  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась

"В последний раз было $3 тыс. Я отказалась. Я либо выступаю на сцене, либо в постели. Нужно разделять. Поэтому я выбрала сцену. Абсолютно не жалею", – рассказала артистка.
По словам Монро, 20 лет назад она получила $150 за стриптиз.
"Меня заказали имениннику. Ему завязали глаза. Потом я разделась – топлес. Это все снимали на видео, чтобы показать ему, что это была не девушка", – призналась Монро.
Травести-дива Монро родилась в Киеве в 1978 году. В 1999 году она заявила, что является трансгендером.
По словам знаменитости, после этого заявления она не стала менять паспорт – там указано, что она является мужчиной по имени Александр Федяев. В ноябре 2021 года травести-дива Монро показала, как тогда выглядела.
Карьеру в шоу-бизнесе травести-дива Монро начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием "Фабрика звезд". В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу "Хорошо, что я не баба", а в 2017-м записала клип на одноименную песню.