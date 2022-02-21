  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась

"В последний раз было $3 тыс. Я отказалась. Я либо выступаю на сцене, либо в постели. Нужно разделять. Поэтому я выбрала сцену. Абсолютно не жалею", – рассказала артистка.

По словам Монро, 20 лет назад она получила $150 за стриптиз.

"Меня заказали имениннику. Ему завязали глаза. Потом я разделась – топлес. Это все снимали на видео, чтобы показать ему, что это была не девушка", – призналась Монро.

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Видео: Неймовірна правда про зірок / YouTube