  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию

"Ходят сплетни, что вы все-таки любите девушек?" – спросила у знаменитости журналистка.

"Нет. Мне всегда нравились мужчины. С детства. Такие сильные", – заявила травести-дива Монро.

"Это мне говорили люди, которые с вами учились и помнят, что вы с девушками все-таки встречались", – уточнила Влащенко.

"Нет, вообще! – опровергла Монро. – Я с собой рядом в постели видела только мужчину. Я себе не представляла, что рядом со мной лежит женщина. Чтобы на мне платье порвал только мужчина".

По словам артистки, она долгое время сомневалась в том, является ли она трансгендерным человеком.

"Потому что я не хочу делать какие-то корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию. Мне удобно вести тот образ жизни, которым я живу. Я вижу себя женщиной, а в постели – так тем более", – подытожила артистка.

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Видео: Власть vs Влащенко / YouTube