"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним

Ананьев: А как вы проводите свое лето? Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

"Я взял Сашу, чтобы он занимался культурным аспектом нашего батальона. Но этот орел не стал себя ограничивать культурой и пошел в боевое подразделение, тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми, а когда батальон уехал на фронт, Саша уехал с ребятами в составе этого боевого подразделения. Теперь у Александра Положинского есть настоящий боевой опыт. А как вы проводите свое лето?" – написал он.

Ананьев не стал раскрывать истинное местонахождение, указав локацию Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

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