"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним

"Я взял Сашу, чтобы он занимался культурным аспектом нашего батальона. Но этот орел не стал себя ограничивать культурой и пошел в боевое подразделение, тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми, а когда батальон уехал на фронт, Саша уехал с ребятами в составе этого боевого подразделения. Теперь у Александра Положинского есть настоящий боевой опыт. А как вы проводите свое лето?" – написал он.
Ананьев не стал раскрывать истинное местонахождение, указав локацию Сан-Франциско (штат Калифорния, США).
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15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.