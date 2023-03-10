Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы

Это первая концертная программа Поляковой, в которой нет песен на русском языке Фото предоставлено пресс-службой Поляковой

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует самые яркие фото певицы с концертов "Все буде добре".

Это первая концертная программа певицы, в которой нет песен на русском языке. Свои русскоязычные хиты Полякова теперь исполняет на украинском языке.

Певица отметила, что часть вырученных денег от концерта будет потрачена на покупку пикапа для украинских защитников в Бахмуте.

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Фото предоставлено пресс-службой Поляковой Фото предоставлено пресс-службой Поляковой Фото предоставлено пресс-службой Поляковой Фото предоставлено пресс-службой Поляковой Фото предоставлено пресс-службой Поляковой Фото предоставлено пресс-службой Поляковой Фото предоставлено пресс-службой Поляковой Фото предоставлено пресс-службой Поляковой Фото предоставлено пресс-службой Поляковой