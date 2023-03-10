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10 марта, 2023
 
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Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Это первая концертная программа Поляковой, в которой нет песен на русском языке
Это первая концертная программа Поляковой, в которой нет песен на русском языке
Фото предоставлено пресс-службой Поляковой

Украинская певица Оля Полякова 8 марта дала два сольных концерта в Киеве. Во время выступления артистка появилась в новом образе, сменив три наряда.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует самые яркие фото певицы с концертов "Все буде добре".

Это первая концертная программа певицы, в которой нет песен на русском языке. Свои русскоязычные хиты Полякова теперь исполняет на украинском языке. 

Певица отметила, что часть вырученных денег от концерта будет потрачена на покупку пикапа для украинских защитников в Бахмуте. 

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, мода и красота, Оля Полякова
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