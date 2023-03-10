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10 марта, 2023
 
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"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа

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Арестович отец троих детей
Арестович – отец троих детей
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Украинский блогер Алексей Арестович 10 марта разместил в Facebook рисунок своего шестилетнего сына с изображением иероглифа.

"Сыночек с утра нарисовал папу. Если вы не в курсе, именно так выглядит китайский иероглиф "бездельник",  – подписал рисунок блогер. 

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid08bn1UbjofeC7fm1zR9GWhzYqcbXYbeJXu3SMfTF75WoeApEUearCEvRynsxyGKmrl

В мае 2022 года Арестович уже публиковал такой же рисунок на этом же листе, но более крупным планом, с почти таким тем же текстом.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02Dm1ctgp7y6DWQDrQWBQJ52co1Zcx5wiaFMoYLeH9owWBNE3woWBhJLNLDo5Vk4nCl

Контекст:

Шестилетний Александр – сын Арестовича и его третьей жены Анастасии. Пара вместе с 2014 годаСупруга Арестовича, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.

От предыдущих двух браков у Арестовича есть две дочери. Осенью 2022 года, комментируя возможное пополнение в семье, 47-летний Арестович заявил, что "уже устал", и предложил дождаться внуков. "Старшей 18. Я немного устал уже. Давайте подождем внуков", – сказал он тогда.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алексей Арестович, дети, семья, блогер
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