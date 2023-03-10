"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа

"Сыночек с утра нарисовал папу. Если вы не в курсе, именно так выглядит китайский иероглиф "бездельник", – подписал рисунок блогер.

В мае 2022 года Арестович уже публиковал такой же рисунок на этом же листе, но более крупным планом, с почти таким тем же текстом.