"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа

"Сыночек с утра нарисовал папу. Если вы не в курсе, именно так выглядит китайский иероглиф "бездельник", – подписал рисунок блогер.
В мае 2022 года Арестович уже публиковал такой же рисунок на этом же листе, но более крупным планом, с почти таким тем же текстом.
Шестилетний Александр – сын Арестовича и его третьей жены Анастасии. Пара вместе с 2014 года. Супруга Арестовича, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.
От предыдущих двух браков у Арестовича есть две дочери. Осенью 2022 года, комментируя возможное пополнение в семье, 47-летний Арестович заявил, что "уже устал", и предложил дождаться внуков. "Старшей 18. Я немного устал уже. Давайте подождем внуков", – сказал он тогда.