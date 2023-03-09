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09 марта, 2023
 
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Арестович сфотографировался с младенцем на руках и рассказал, чей это ребенок

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Анастасия третья жена Арестовича
Анастасия – третья жена Арестовича
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Украинский блогер Алексей Арестович 9 марта разместил в Facebook фото, на котором запечатлен с младенцем на руках.

"Дали подержать новую украиночку Софийку", – подписал он фото. 

"Это уже дедушка?" – предположили фолловеры.

Арестович, отвечая на вопросы, отметил, что ребенок на фото – дочь его друзей.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0218yZxCpo7EU4mQSyc311Hfu2uALVSY7aKR5wbGhw22qvN4mN5o17JxYDYHKzA83yl

Контекст:

Сейчас Арестович женат в третий раз. Вместе с супругой Анастасией они воспитывают шестилетнего сына Александра. Пара вместе с 2014 годаТретья жена Арестовича, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.

От предыдущих двух браков у Арестовича есть две дочери. Осенью 2022 года, комментируя возможное пополнение в семье, 47-летний Арестович заявил, что "уже устал" и предложил дождаться внуков. "Старшей 18. Я немного устал уже. Давайте подождем внуков", – сказал он тогда.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алексей Арестович, дети, семья, ребенок, блогер
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