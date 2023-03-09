Арестович сфотографировался с младенцем на руках и рассказал, чей это ребенок

"Дали подержать новую украиночку Софийку", – подписал он фото.

"Это уже дедушка?" – предположили фолловеры.

Арестович, отвечая на вопросы, отметил, что ребенок на фото – дочь его друзей.

Контекст:

Сейчас Арестович женат в третий раз. Вместе с супругой Анастасией они воспитывают шестилетнего сына Александра. Пара вместе с 2014 года. Третья жена Арестовича, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.

От предыдущих двух браков у Арестовича есть две дочери. Осенью 2022 года, комментируя возможное пополнение в семье, 47-летний Арестович заявил, что "уже устал" и предложил дождаться внуков. "Старшей 18. Я немного устал уже. Давайте подождем внуков", – сказал он тогда.