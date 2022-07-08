  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео

Видеоряд был снят во время войны в пустом терминале киевского аэропорта Борисполь.

"Аэропорт – энергетически абсолютно сакральное место. Это ворота в мир, наша связь с цивилизацией, окно возможностей. Было дико ходить по пустым залам, играть на пустой взлетной полосе, видеть эскалаторы и багажные дорожки без людей и без чемоданов. Считаю очень символической именно эту локацию для клипа о единении украинцев", – поделился впечатлениями о съемках артист.

В анонсе отмечается что это первый релиз артиста с 24 февраля.

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Видео: PIANOБОЙ / YouTube