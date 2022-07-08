  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео

Видеоряд был снят во время войны в пустом терминале киевского аэропорта Борисполь.
"Аэропорт – энергетически абсолютно сакральное место. Это ворота в мир, наша связь с цивилизацией, окно возможностей. Было дико ходить по пустым залам, играть на пустой взлетной полосе, видеть эскалаторы и багажные дорожки без людей и без чемоданов. Считаю очень символической именно эту локацию для клипа о единении украинцев", – поделился впечатлениями о съемках артист.
В анонсе отмечается что это первый релиз артиста с 24 февраля.
Дмитрий Шуров родился в 1981 году в Виннице. С 2001-го по 2004 год Шуров был пианистом группы "Океан Ельзи", затем четыре года выступал в составе украинского коллектива Esthetic Education. С 2006 года Шуров гастролировал в качестве пианиста в команде российской певицы Земфиры.
С 2009 года музыкант является солистом авторского музыкального проекта Pianoбой. В 2015 году Шуров написал заглавную песню для сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95".