Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше

Тринчер: Единственное, что я помню и что я до сих пор лечу, что я стала терпилой Фото: annatrincher_official / Instagram

"У меня были отношения с мужчиной на 15 лет меня старше. Мне было 18. Бл...ха, честно, я не знаю, как это комментировать. У меня сейчас слезы прямо. Мы люди разных миров. Я не знаю, что произошло в моей детской неокрепшей психике, что я на пятый день переехала к нему жить", – вспоминает она.

Период этих отношений Тринчер, по ее словам, вспоминает "как в омуте".

"Единственное, что я помню и что я до сих пор лечу, что я стала терпилой. Мне что-то не нравилось, и я не могла это высказать человеку. Это было как сон страшный... Рукоприкладства не было, но [было] моральное давление", – говорит певица.

Тринчер вспоминает, что полгода после этих отношений она боялась мужчин и держала их на дистанции.