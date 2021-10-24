Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2021
 
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Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше

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Тринчер: Единственное, что я помню и что я до сих пор лечу, что я стала терпилой
Тринчер: Единственное, что я помню и что я до сих пор лечу, что я стала терпилой
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица и актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер пережила абьюзивные отношения с мужчиной на 15 лет старше. Об этом она рассказала 23 октября в интервью Маше Виноградовой.

"У меня были отношения с мужчиной на 15 лет меня старше. Мне было 18. Бл...ха, честно, я не знаю, как это комментировать. У меня сейчас слезы прямо. Мы люди разных миров. Я не знаю, что произошло в моей детской неокрепшей психике, что я на пятый день переехала к нему жить", – вспоминает она.

Период этих отношений Тринчер, по ее словам, вспоминает "как в омуте".

"Единственное, что я помню и что я до сих пор лечу, что я стала терпилой. Мне что-то не нравилось, и я не могла это высказать человеку. Это было как сон страшный... Рукоприкладства не было, но [было] моральное давление", – говорит певица.

Тринчер вспоминает, что полгода после этих отношений она боялась мужчин и держала их на дистанции.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

Теги: Украина, Анна Тринчер, певица
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