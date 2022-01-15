"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели

"Тусуюсь с пацанами", – подписала она снимок, на котором отметила Дантеса и американского актера Мэттью Макконахи, книга которого "Зеленый свет" в раскрытом виде лежала на постели.

Пятую точку мужа 31-летняя Дорофеева закрыла смайлом с очками.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева и Гудков женаты с 2015 года. Детей у пары нет.

Макконахи родился 4 ноября 1969 года в Техасе. Он начал сниматься в 1991 году, будучи студентом. Актер известен по ролям в фильмах "Линкольн для адвоката", "Киллер Джо", "Интерстеллар", "Джентльмены".