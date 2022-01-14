"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера

"На свидание", – написала она.
На фото певица запечатлена в белом длинном платье и кедах. На одном из снимков она спустила рукав, оголив плечо. Дорофеева не стала надевать под платье бюстгальтер.
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"Какая женственная", – отметила подписчица versacenadya.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Замуж за Гудкова Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.