Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2020
 
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"Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео

Украинский музыкант Сергей Бабкин 23 декабря на своем канале в YouTube презентовал украинскую версию англоязычного трека Because You Love под названием "Твоя любов". Премьера песни на английском состоялась 14 ноября – она стала первой композицией в репертуаре артиста, исполненной дуэтом с 10-летней дочерью Веселиной Бабкиной. По словам певца, успех первой дуэтной песни вдохновил его написать ее украинский вариант и также исполнить вместе с дочерью. "Очень классно" Лучше, чем на английском", – прокомментировали премьеру фолловеры.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Бабкин вдохновился успехом первой дуэтной песни с дочерью
Бабкин вдохновился успехом первой дуэтной песни с дочерью
Фото: Сергей Бабкин / Facebook

видео

Видео: Сергей Бабкин / YouTube
Теги: клип, семья, Сергей Бабкин, видеоклип
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