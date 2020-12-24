"Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
Украинский музыкант Сергей Бабкин 23 декабря на своем канале в YouTube презентовал украинскую версию англоязычного трека Because You Love под названием "Твоя любов". Премьера песни на английском состоялась 14 ноября – она стала первой композицией в репертуаре артиста, исполненной дуэтом с 10-летней дочерью Веселиной Бабкиной. По словам певца, успех первой дуэтной песни вдохновил его написать ее украинский вариант и также исполнить вместе с дочерью. "Очень классно" Лучше, чем на английском", – прокомментировали премьеру фолловеры.
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