"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо

"Я думаю, фотография – это не просто запечатленный миг, состоящий из пикселей, шумов или бумаги, это своего рода одна маленькая жизнь", – написала она.
Саливанчук отметила, что фотография – это часть человека, его особая жизнь.
"И совсем не важно, чем сейчас вы заняты, какие проблемы преследуют, в какое платье одеты сегодня, насколько любимые детки дают вам поспать. Но ваши прекрасные глаза, по-прежнему сияют и смотрят с фотографии на того, кто смотрит на вас. Фотография – еще одно маленькое чудо", – заявила актриса.
Она добавила, что не нужно забывать фотографироваться, чтобы в старости показать снимки своим внукам и правнукам.
"Самое главное – это мгновение, которое удалось остановить", – заявила Саливанчук.
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"Ты мой цветочек, мой милый ангелочек", – прокомментировала подписчица malik16079.
Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.