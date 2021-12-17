"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо

"Я думаю, фотография – это не просто запечатленный миг, состоящий из пикселей, шумов или бумаги, это своего рода одна маленькая жизнь", – написала она.

Саливанчук отметила, что фотография – это часть человека, его особая жизнь.

"И совсем не важно, чем сейчас вы заняты, какие проблемы преследуют, в какое платье одеты сегодня, насколько любимые детки дают вам поспать. Но ваши прекрасные глаза, по-прежнему сияют и смотрят с фотографии на того, кто смотрит на вас. Фотография – еще одно маленькое чудо", – заявила актриса.

Она добавила, что не нужно забывать фотографироваться, чтобы в старости показать снимки своим внукам и правнукам.

"Самое главное – это мгновение, которое удалось остановить", – заявила Саливанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Ты мой цветочек, мой милый ангелочек", – прокомментировала подписчица malik16079.