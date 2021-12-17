Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: Самое главное это мгновение, которое удалось остановить
Саливанчук: Самое главное – это мгновение, которое удалось остановить
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 17 декабря опубликовала в Instagram свое портретное фото.

"Я думаю, фотография – это не просто запечатленный миг, состоящий из пикселей, шумов или бумаги, это своего рода одна маленькая жизнь", – написала она.

Саливанчук отметила, что фотография – это часть человека, его особая жизнь.

"И совсем не важно, чем сейчас вы заняты, какие проблемы преследуют, в какое платье одеты сегодня, насколько любимые детки дают вам поспать. Но ваши прекрасные глаза, по-прежнему сияют и смотрят с фотографии на того, кто смотрит на вас. Фотография – еще одно маленькое чудо", – заявила актриса.

Она добавила, что не нужно забывать фотографироваться, чтобы в старости показать снимки своим внукам и правнукам.

"Самое главное – это мгновение, которое удалось остановить", – заявила Саливанчук.

"Ты мой цветочек, мой милый ангелочек", – прокомментировала подписчица malik16079.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Теги: фильм, сериал, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук, жена
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