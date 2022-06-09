"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына

Танцовщица впервые показала лицо ребенка в профиль – ранее она публиковала фото, на которых он был запечатлен сверху или со спины.

"Ты так повзрослел в четыре года! Объятия твои уже и не детские, а такие заботливые и понимающие. Ты – маленький настоящий мужчина! Так горжусь тобой! С днем рождения, мой милый сын! Мира тебе всегда, особенно в сердце", – подписала фото танцовщица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)