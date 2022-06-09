"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына

Танцовщица впервые показала лицо ребенка в профиль – ранее она публиковала фото, на которых он был запечатлен сверху или со спины.
"Ты так повзрослел в четыре года! Объятия твои уже и не детские, а такие заботливые и понимающие. Ты – маленький настоящий мужчина! Так горжусь тобой! С днем рождения, мой милый сын! Мира тебе всегда, особенно в сердце", – подписала фото танцовщица.
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Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.
Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.
Первым мужем Шоптенко был ее партнер по танцам Дмитрий Дикусар. Они прожили в браке с 2013-го по 2016 год. В декабре 2020 года Дикусар рассказал, что остается венчанным супругом Шоптенко. Он подчеркнул, что в настоящее время ему не нужен документ о том, что он развенчан.
В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за украинского предпринимателя Алексея Иванова. Для него этот брак также стал вторым. Летом 2018 года у пары родился сын Алексей.