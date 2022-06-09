Бульвар Шоубиз
 
09 июня, 2022
 
Новости

"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко родила сына в 2018 году
Шоптенко родила сына в 2018 году
Фото: alena_shoptenkoVe / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 9 июня разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим сыном на природе. Она посвятила публикацию его дню рождения.

Танцовщица впервые показала лицо ребенка в профиль – ранее она публиковала фото, на которых он был запечатлен сверху или со спины.

"Ты так повзрослел в четыре года! Объятия твои уже и не детские, а такие заботливые и понимающие. Ты – маленький настоящий мужчина! Так горжусь тобой! С днем рождения, мой милый сын! Мира тебе всегда, особенно в сердце", – подписала фото танцовщица.

Контекст:

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Первым мужем Шоптенко был ее партнер по танцам Дмитрий Дикусар. Они прожили в браке с 2013-го по 2016 год. В декабре 2020 года Дикусар рассказал, что остается венчанным супругом Шоптенко. Он подчеркнул, что в настоящее время ему не нужен документ о том, что он развенчан.

В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за украинского предпринимателя Алексея Иванова. Для него этот брак также стал вторым. Летом 2018 года у пары родился сын Алексей.

Теги: дети, Алена Шоптенко, хореограф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 