"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя

"Только закончила праздновать свой день рождения, как уже готовлюсь к Новому году. Декабрь для меня – всегда о предвкушении", – написала 34-летняя знаменитость.

"Животик или мне кажется?" – отреагировали на фото подписчики.

"Алена, какая ты прехорошенькая", – оценили образ Шоптенко фолловеры.

"Милый ангел", – написали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)