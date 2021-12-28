Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
Новости

"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко в 2018 году родила первенца
Шоптенко в 2018 году родила первенца
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф, победительница первого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко 28 декабря опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена с разных ракурсов в длинном платье цвета розового золота, скрывающем очертания фигуры.

"Только закончила праздновать свой день рождения, как уже готовлюсь к Новому году. Декабрь для меня – всегда о предвкушении", – написала 34-летняя знаменитость.

"Животик или мне кажется?" – отреагировали на фото подписчики.

"Алена, какая ты прехорошенькая", – оценили образ Шоптенко фолловеры.

"Милый ангел", – написали пользователи сети.

Контекст:

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Первым мужем Шоптенко был ее партнер по танцам Дмитрий Дикусар. Они прожили в браке с 2013-го по 2016 год. В декабре 2020 года Дикусар рассказал, что остается венчанным супругом Шоптенко. Он подчеркнул, что в настоящее время ему не нужен документ о том, что он развенчан.

В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за украинского предпринимателя Алексея Иванова. Для него этот брак также стал вторым. Летом 2018 года у пары родился сын Алексей.

Теги: дети, беременность, мода и красота, Алена Шоптенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
33-летняя бельгийская принцесса объявила о помолвке с 30-летним банкиром марокканского происхождения
33-летняя бельгийская принцесса объявила о помолвке с 30-летним банкиром марокканского происхождения
В сети заподозрили, что бывший муж Риз Уизерспун сменил ориентацию
В сети заподозрили, что бывший муж Риз Уизерспун сменил ориентацию
  "Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео
  "Я чуть не умерла". Ефросинина на съемках шоу "Взрослые девочки" спасла Поляковой жизнь. Видео
54-летняя Джулия Робертс засветила на пляже подтянутую фигуру. В сеть попали ее фото в купальнике
54-летняя Джулия Робертс засветила на пляже подтянутую фигуру. В сеть попали ее фото в купальнике
"Сладкая девочка". 36-летняя экс-участница "ВИА Гры" Котова крупным планом показала голую грудь
"Сладкая девочка". 36-летняя экс-участница "ВИА Гры" Котова крупным планом показала голую грудь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS