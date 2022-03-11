"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией

Актриса показала, как ей делают макияж и проводят фотосессию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Ты поддерживаешь войну России против Украины! Когда весь мир видит насилие и убийства украинских детей, ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" – заявила подписчица irena_fikiri.

"Очень жаль", – написала _justyana_03.

Война России против Украины. Главное