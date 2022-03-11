"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией

Актриса показала, как ей делают макияж и проводят фотосессию.
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"Ты поддерживаешь войну России против Украины! Когда весь мир видит насилие и убийства украинских детей, ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" – заявила подписчица irena_fikiri.
"Очень жаль", – написала _justyana_03.
Война России против Украины. Главное
Мерьем Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011). Хюррем (Роксолана) по происхождению была украинкой. Ее звали Анастасией (Александрой) Лисовской.
8 марта Узерли разместила в соцсети снимки, сделанные для российского издания Hello!.