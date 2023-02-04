У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после

Свои снимки, на которых она запечатлена только с одной грудью, блогер разместила в Instagram.

В публикации отмечается, что Мери Магдалина потратила на пластические операции порядка $100 тыс., при этом несколько раз едва не умерла на операционном столе.

Ссылаясь на заявление модели, авторы публикации сообщают, что в ближайшее время ей предстоит операция по удалению имплантов.

Мери Магдалина заявила, что намерена вернуть своему телу прежний облик, который меняла с помощью хирургии в течение почти что 10 лет. Она также призналась, что когда лопнул имплант, она не ощутила боли, а лишь услышала хлопок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mary Sebastian Pickles Magdalene (@1800leavemaryalone)

Ранее модель выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mary Sebastian Pickles Magdalene (@1800leavemaryalone)