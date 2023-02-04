У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после

Свои снимки, на которых она запечатлена только с одной грудью, блогер разместила в Instagram.
В публикации отмечается, что Мери Магдалина потратила на пластические операции порядка $100 тыс., при этом несколько раз едва не умерла на операционном столе.
Ссылаясь на заявление модели, авторы публикации сообщают, что в ближайшее время ей предстоит операция по удалению имплантов.
Мери Магдалина заявила, что намерена вернуть своему телу прежний облик, который меняла с помощью хирургии в течение почти что 10 лет. Она также призналась, что когда лопнул имплант, она не ощутила боли, а лишь услышала хлопок.
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Ранее модель выглядела вот так.
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Первую пластическую операцию Мера Магдалина перенесла в 21 год, пишет Daily Mail. После этого она сделала подтяжку бровей, пересадку жира, ряд операций на носу и груди, липосакцию, липосакцию подбородка, вставила фарфоровые виниры.
В апреле 2022 года блоге сообщила, что из-за большого количества операций на губах у нее не закрывается рот, а в сентябре призналась, что из-за большого размера груди была прикована к инвалидному креслу.