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04 февраля, 2023
 
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У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после

Первую пластическую операцию Мера Магдалина перенесла в 21 год
Первую пластическую операцию Мера Магдалина перенесла в 21 год
Фото: 1800leavemaryalone / Instagram

30-летняя канадская Instagram-модель и художница Мери Магдалина, известная своим пристрастием к пластическим операциям, лишилась одной груди после того, как у нее взорвался имплант весом 10 кг. Историю модели 2 февраля опубликовал таблоид Daily Mail.

Свои снимки, на которых она запечатлена только с одной грудью, блогер разместила в Instagram.

В публикации отмечается, что Мери Магдалина потратила на пластические операции порядка $100 тыс., при этом несколько раз едва не умерла на операционном столе. 

Ссылаясь на заявление модели, авторы публикации сообщают, что в ближайшее время ей предстоит операция по удалению имплантов.

Мери Магдалина заявила, что намерена вернуть своему телу прежний облик, который меняла с помощью хирургии в течение  почти что 10 лет. Она также призналась, что когда лопнул имплант, она не ощутила боли, а лишь услышала хлопок.

Ранее модель выглядела вот так.

Контекст:

Первую пластическую операцию Мера Магдалина перенесла в 21 год, пишет Daily Mail.  После этого она сделала подтяжку бровей, пересадку жира, ряд операций на носу и груди, липосакцию, липосакцию подбородка, вставила фарфоровые виниры.

В апреле 2022 года блоге сообщила, что из-за большого количества операций на губах у нее не закрывается рот, а в сентябре призналась, что из-за большого размера груди была прикована к инвалидному креслу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, модель, пластическая хирургия, грудь
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