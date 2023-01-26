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26 января, 2023
 
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"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам

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Осадчая: Мы не из камня, и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться
Осадчая: Мы не из камня, и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 26 января в Instagram прокомментировала очередной ракетный обстрел российскими оккупантами мирных украинских городов. Она отметила, что после каждой воздушной тревоги украинцы становятся только злее и еще больше делают для того, чтобы приблизить победу.

"В нашей новой реальности мы подстраиваемся жить во время тревоги, переносим дела из-за ракетных атак. Это невозможно объяснить никому в мире. Мы не из камня, и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться. После каждой такой ночи и утра мы еще злее и еще больше хотим делать для победы. Кого вы хотите победить?" – написала ведущая.

Она также выразила сочувствие семьям украинцев, которые погибли во время российского ракетного обстрела мирных городов.

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.

РФ выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщали в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей.

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным Киевской городской военной администрации, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Катя Осадчая
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