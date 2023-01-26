"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам

Осадчая: Мы не из камня, и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться Фото: kosadcha / Instagram

"В нашей новой реальности мы подстраиваемся жить во время тревоги, переносим дела из-за ракетных атак. Это невозможно объяснить никому в мире. Мы не из камня, и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться. После каждой такой ночи и утра мы еще злее и еще больше хотим делать для победы. Кого вы хотите победить?" – написала ведущая.

Она также выразила сочувствие семьям украинцев, которые погибли во время российского ракетного обстрела мирных городов.

