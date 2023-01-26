"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам

"В нашей новой реальности мы подстраиваемся жить во время тревоги, переносим дела из-за ракетных атак. Это невозможно объяснить никому в мире. Мы не из камня, и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться. После каждой такой ночи и утра мы еще злее и еще больше хотим делать для победы. Кого вы хотите победить?" – написала ведущая.
Она также выразила сочувствие семьям украинцев, которые погибли во время российского ракетного обстрела мирных городов.
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Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.
РФ выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщали в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным Киевской городской военной администрации, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.