У 52-летней Валерии родилась внучка

По словам 52-летней российской певицы Валерии, ее младший сын, 22-летний Арсений Шульгин 1 января впервые стал отцом.

52-летняя российская певица Валерия 1 января стала бабушкой – супруга ее 22-летнего сына Арсения Шульгина 22-летняя Лиана Шульгина родила дочь. Об этом артистка сообщила в Instagram.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка", – написала она.

Певица не уточнила, как молодые родители назвали своего первенца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Арсений Шульгин – младший сын певицы Валерии (Аллы Перфиловой). Он родился в 1998 году. Его отец – второй муж Валерии, продюсер Александр Шульгин. У Арсения также есть старшая сестра Анна (1993) и брат Артемий (1994). В августе 2020 года Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой.

Валерия после развода с Шульгиным в 2002 году вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина. Пара живет в браке 18 лет.

Пригожин и Валерия в 2015 году были включены в список россиян, объявленных в Украине персонами нон грата. В 2014 году Валерию и Пригожина не пустили в Юрмалу в связи с тем, что они поддержали российскую аннексию Крыма. По словам Пригожина, он и его жена высказывали поддержку референдуму в Крыму, а не аннексии полуострова.