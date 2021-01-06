"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"

Новый сезон программы "Мир наизнанку" на "1+1" будет посвящен Пакистану. Об этом 6 января в Instagram рассказал ее ведущий Дмитрий Комаров.
"Страна, о которой большинство людей много слышали, но мало знают. У большинства она ассоциируется с опасностями. Но ведь не может такого быть, чтобы в стране был только негатив? ", – написал он.
Комаров назвал экспедицию в Пакистан непростой как в физическом, так и в моральном плане.
"Впервые в истории программы у нас всегда работала личная охрана. Но не было ни одного дня, чтобы мне стало скучно", – признался путешественник.
По словам ведущего, премьера нового сезона передачи запланирована на 13 февраля.
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Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".
Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева.
В декабре 2020 года Комаров сообщил, что несмотря на пандемию, путешествует по миру с начала осени, снимая новый сезон передачи.