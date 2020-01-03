У Marvel появится первый супергерой-трансгендер

В киновселенной Marvel в 2020 году появятся также герои из ЛГБТ-сообщества.

В одном из фильмов киновселенной Marvel вскоре появится первый супергерой-трансгендер. Об этом сообщает BBC.

"Он появится очень скоро. В одном из фильмов, которые мы сейчас снимаем", – рассказал глава Marvel Studios, продюсер Кевин Файги.

В киновселенной также планируют добавлять героев, являющихся представителями ЛГБТ-сообщества.

Marvel еще в 2019 году планировали создать супергероя-трансгендеров в лентах, которые будут создаваться после "Мстителей: Война бесконечности".

В ноябре 2020 года выйдет фильм "Вечные", герой которого – гомосексуал.