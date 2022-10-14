"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте

Судя по фото, которое Маша Полякова выложила у себя на странице, она посетила один из концертов в Royal Albert Hall в Лондоне. Для выхода дочка знаменитости выбрала темно-синее платье на тонких бретельках и с откровенным декольте.
"Ну, вот у меня началась новая жизнь, я не выставляла фотки сюда с начала войны. Мне было непонятно, что постить, что рассказывать, когда в твоей стране война. Но все же жизнь продолжается, поэтому я возвращаюсь. Буду рассказывать о жизни студента в Англии, но представлять, что я все еще в Украине", – написала Маша.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину. В августе домой также приехали ее дети.