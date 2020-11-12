Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2020
 
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"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта

По словам украинского актера Валерия Чигляева, его собственное море началось с маленькой рыбки.

Чигляев: С детства мечтал об аквариуме
Чигляев: С детства мечтал об аквариуме
Фото: Валерий Чигляев / Facebook

Украинский актер Валерий Чигляев в интервью, которое опубликовано 12 ноября на сайте "Факты", рассказал, что с детства мечтал об аквариуме с рыбками, но смог позволить осуществить эту мечту только сейчас.

"С детства мечтал об аквариуме, но у меня его не было. А сейчас мы с женой [кинорежиссером] Зариной [Арчаковой] его завели. А началось все с маленькой рыбки, которую мы купили, чтобы она просто жила. Теперь в аквариуме на 80 литров у нас плодятся рыбки, улитки. Мы их раздаем. У меня теперь есть море. Мое собственное!" – сообщил артист.

Чигляев отметил, что, кроме рыбок, в его доме живет кошка Мишель и собака породы шпиц по кличке Липси, у которой в сентябре родились щенки.

"Они, как в сказке, растут не по дням, а по часам. Из беспомощных маленьких существ, помещающихся в ладошке, уже превратились в круглые белые шарики, которые бегают, играют, кусаются – и это такая радость жизни!" – поделился Чигляев.

Шоумен, актер и телеведущий Валерий Чигляев родился в Ирпене в 1957 году в семье инженеров-лесоустроителей. Артист работает в комедийном жанре. Актер женат на продюсере и режиссере Зарине Арчаковой.

Теги: актер, Валерий Чигляев
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