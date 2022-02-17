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17 февраля, 2022
 
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"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину

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Шуфутинский неоднократно посещал оккупированный Россией Крым, в частности, с гастролями в Симферополе и Севастополе
Шуфутинский неоднократно посещал оккупированный Россией Крым, в частности, с гастролями в Симферополе и Севастополе 
Фото: mikhail.shufutinsky / Instagram

Незаконно посещавший оккупированный РФ Крым российский певец Михаил Шуфутинский, у которого 8 марта в Киеве запланирован концерт, не сможет попасть в Украину, так как получит запрет на въезд за нарушение украинского законодательства. Об этом 17 февраля в комментарии "Укринформу" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину – мы видим, что на март анонсируется его выступление, – пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. У нас есть основания запретить ему въезд в Украину", – сказал Демченко.

Он отметил, что решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Шуфутинский неоднократно посещал оккупированный Россией Крым, в частности, с гастролями в Симферополе и Севастополе он был в 2019 году, сообщает "Крым.Реалии"

Из-за поездок в Крым с нарушением украинского законодательства он попал в базу сайта "Миротворец" в 2017 году, но заявлял, что "не парится" из-за этого.  

В перечне деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, составляемом Министерством культуры и информационной политики Украины, Шуфутинского по состоянию на 22 ноября нет. В этот список Минкульт вносит в том числе из-за посещения артистами оккупированного Крыма.

Теги: Крым, культура, концерт, пограничники, Михаил Шуфутинский, Андрей Демченко
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