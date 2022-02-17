"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину

Шуфутинский неоднократно посещал оккупированный Россией Крым, в частности, с гастролями в Симферополе и Севастополе Фото: mikhail.shufutinsky / Instagram

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину – мы видим, что на март анонсируется его выступление, – пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. У нас есть основания запретить ему въезд в Украину", – сказал Демченко.

Он отметил, что решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.