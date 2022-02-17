"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину – мы видим, что на март анонсируется его выступление, – пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. У нас есть основания запретить ему въезд в Украину", – сказал Демченко.
Он отметил, что решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Шуфутинский неоднократно посещал оккупированный Россией Крым, в частности, с гастролями в Симферополе и Севастополе он был в 2019 году, сообщает "Крым.Реалии".
Из-за поездок в Крым с нарушением украинского законодательства он попал в базу сайта "Миротворец" в 2017 году, но заявлял, что "не парится" из-за этого.
В перечне деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, составляемом Министерством культуры и информационной политики Украины, Шуфутинского по состоянию на 22 ноября нет. В этот список Минкульт вносит в том числе из-за посещения артистами оккупированного Крыма.