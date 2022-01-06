  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей

"Я работаю с топовым артистом и считаю, что нет смысла менять. Нам максимально комфортно вместе, мне нравится, что у Насти цель – Мексика. Думаю, это единственный артист в Украине, который хочет взять настолько высокую планку. Поэтому для меня это идеально", – заявила она.
Аделина Дели осенью 2020 года принимала участие в шоу "Танцы со звездами" в паре с украинским футболистом Сергеем Мельником. Они выбыли из проекта по итогам четвертьфинала шоу.
В мае она выступала на сцене "Евровидения 2021" в команде певицы Эфенди из Азербайджана.