  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео

"Океан Ельзи": Мы показываем миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся, счастливую, какой она была, ту, которую мы защищаем ежесекундно и какой она обязательно будет после нашей победы Скриншот: Океан Ельзи / YouTube

В интерпретации украинских музыкантов композиция называется UA So Beautiful. В аннотации к ролику говорится, что это признание лидера группы Святослава Вакарчука в любви к Украине.

"Этот неожиданный и очень искренний релиз – первый кавер Вакарчука на мировой хит – как нельзя лучше подходит для специально созданного нами видео для иностранцев, чтобы показать, какой же действительно красивой, улыбчивой была Украина до российского вторжения!" – говорится в описании к ролику.

Там же отметили, что, к сожалению, большинство иностранцев едва ли не впервые увидели Украину на своих экранах уже разбитой российскими ракетами и бомбами, пылающей в огне.

"Мы же показываем миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся, счастливую, какой она была, ту, которую мы защищаем ежесекундно и какой она обязательно будет после нашей победы", – отметили музыканты.

В ролике собраны фото и видео из личных архивов украинцев, которые были специально отправлены группе "Океан Ельзи" для создания клипа.