"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину

"В самой сути платной медицины заложено что-то глубоко неверное. Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы, и они находят еще одну. То есть: чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях", – написал он.

Макаревич добавил, что ему хотелось бы, чтобы принцип был другим – чтобы с увеличением оплаты врачи находили все меньше поводов для беспокойства.

"А если заплатил совсем много – чтобы [врачи] объявляли: "Вы совершенно здоровы", – отметил музыкант.