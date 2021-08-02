"Удачи в объяснении этих фотографий, Джек!" Мужа принцессы Евгении засняли с полуобнаженными женщинами

В феврале 2021 года у Джека Бруксбэнка и принцессы Евгении родился сын Август Филипп Хоук Фото: princesseugenie / Instagram

Издание опубликовало несколько фотографий, на которых 35-летний бизнесмен загорает, пьет вино, общается и обнимается с девушками, одна из которых топлесс, на катере вблизи итальянского острова Капри. При этом, подчеркивается в статье, супруга Бруксбэнка осталась в Англии с пятимесячным сыном.

По данным издания, среди спутниц супруга принцессы была Рэйчел Залис, бывший редактор журнала Glamour. Сейчас она является директором Casamigos — компании по производству текилы, основанной актером Джорджем Клуни. Бруксбэнк является официальным представителем этого брэнда.

На морской прогулке, говорится в статье, были также итальянские модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини.