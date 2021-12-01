"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Марго Пино показала лицо после того, как была избита тренером

"В ночь с субботы на воскресенье я стала жертвой нападения в своем доме со стороны моего партнера и тренера. Он меня оскорбил, ударил кулаком, несколько раз ударил головой о землю, а затем начал душить. Я думала, что умру, но мне удалось сбежать, чтобы спрятаться у соседей, которые сразу же вызвали полицию", – написала спортсменка.

Она отметила, что ей диагностировали перелом носа и теперь она находится на 10-дневном больничном.

"Сегодня суд принял решение его освободить. Чего стоит их защита? Что им не хватало? Может, смерти в конце? Наверное, меня спасло дзюдо", – написала спортсменка.

Французское издание Le Figaro пишет, что речь идет о ее тренере Алене Шмитте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margaux PINOT (@margaux.pinot)