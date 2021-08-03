"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом

На снимке певица запечатлена на яхте с бокалом в руках. Она позирует в кадре в черном слитном купальнике, оголяющем грудь и живот. Свой образ Миша Романова дополнила белым пиджаком и золотистыми босоножками на высоких каблуках.

"С днем рождения меня", – подписала снимок артистка.

"Ух какая" – оценили фото певицы поклонники.

"Максимальное излучение секса", – прокомментировали фото пользователи сети.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.