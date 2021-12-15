"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах

Каменских: Декабрь – месяц подведения итогов и постановки целей на следующий год Фото: kamenskux / Instagram

Она позировала на фоне наряженной елки, отставив одну ногу. Бедра и пах Каменских выставила крупным планом.

"Декабрь – месяц подведения итогов и постановки целей на следующий год. Поэтому, если вы еще не начали заниматься спортом, сейчас классное время начать и уже в Новый год войти с новым образом жизни", – написала она.

Певица отметила, что начинать лучше постепенно.

"15 минут в день, утром или вечером – зарядка, планка, отжимания, приседания, ягодичный мостик, одно или несколько упражнений для пресса. На следующий день – 20 минут. Потом – 25", – уточнила она.

Каменских добавила, что при правильном питании и занятиях спортом первые результаты будут видны очень скоро.

"Я в вас верю", – завершила она пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Ух, станочек – огонь", – отметил подписчик doleg8870.