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15 декабря, 2021
 
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"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах

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Каменских: Декабрь месяц подведения итогов и постановки целей на следующий год
Каменских: Декабрь – месяц подведения итогов и постановки целей на следующий год
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 14 декабря на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в в сильно облегающих тренировочных шортах.

Она позировала на фоне наряженной елки, отставив одну ногу. Бедра и пах Каменских выставила крупным планом.

"Декабрь – месяц подведения итогов и постановки целей на следующий год. Поэтому, если вы еще не начали заниматься спортом, сейчас классное время начать и уже в Новый год войти с новым образом жизни", – написала она.

Певица отметила, что начинать лучше постепенно.

"15 минут в день, утром или вечером – зарядка, планка, отжимания, приседания, ягодичный мостик, одно или несколько упражнений для пресса. На следующий день – 20 минут. Потом – 25", – уточнила она.

Каменских добавила, что при правильном питании и занятиях спортом первые результаты будут видны очень скоро.

"Я в вас верю", – завершила она пост.

"Ух, станочек – огонь", – отметил подписчик doleg8870.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Теги: спорт, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK, зарядка, ноги, пресс
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