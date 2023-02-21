Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео

На флаг был нанесен логотип фандрайзинговой платформы United24.

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Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

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