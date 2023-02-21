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21 февраля, 2023
 
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Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео

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На флаг, который вынесли на подиум украинские дизайнеры, был нанесен логотип фандрайзинговой платформы United24
На флаг, который вынесли на подиум украинские дизайнеры, был нанесен логотип фандрайзинговой платформы United24
Скриншот: / Instagram

Украинские дизайнеры Ксения Шнайдер, Иван Фролов и Юлия Паскаль в финале проведения Недели моды в Лондоне вышли на подиум с украинским флагом. Соответствующее видео в Instagram Stories разместил модель Ярослав Притула. Ролик на свою страницу в Instagram перепостили организаторы Ukrainian Fashion Week.

На флаг был нанесен логотип фандрайзинговой платформы United24. 

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Неделя моды в Лондоне завершается 21 февраля.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ukrainian Fashion Week, Неделя моды, финал, United24, Иван Фролов
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