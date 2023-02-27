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27 февраля, 2023
 
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Украинский фильм "Это свидание" о военном Киеве получил награду на Берлинале

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Фильм "Это свидание" короткометражный
Фильм "Это свидание" – короткометражный
Фото: Nadia Parfan / Facebook

Украинская короткометражная лента "Это свидание" режиссера Надежды Парфан получила специальный приз на Берлинском международном кинофестивале. Об этом Парфан сообщила 25 февраля на своей странице в Facebook.

"Согласно правилам, жюри должно выбрать только одного победителя, а разделять призы между несколькими конкурсантами запрещено. Но когда очень хочется и когда еще какой-то фильм вызывает сильные симпатии, жюри может присудить еще одно – специальное отличие. Это что-то вроде второго/третьего места. И это очень почетно", – отметила режиссер.

Парфан посвятила награду ВСУ и, в частности, женщинам-защитницам, которых более 20% в украинской армии, ЛГБТК+ людям, которые пошли защищать Украину, членам ее команды, которые отправились на фронт, а также погибшим на войне.

"Спасибо, что защищаете нашу страну, нашу культуру, наши города и нашу роскошь снимать кино в условиях военного времени. Слава Украине!" – написала Парфан.

https://www.facebook.com/parfan/posts/pfbid0VKX3m92dVEwa22ecTyCSjxbX5bCtEdLtKpfirPPiRm3vMbjfiDEnkKTjpS6EBDnql

Контекст:

Фильм "Это свидание" рассказывает о Киеве во время войны РФ против Украины. Лента станет доступна на площадке Takflix в марте 2023 года.

Берлинский кинофестиваль ежегодно проводится в феврале начиная с 1951 года. Его главный приз – "Золотой медведь".

В марте 2022 года организаторы Берлинского международного кинофестиваля отказались принимать официальных представителей российских ведомств и делегаций, а также поддерживающих нападение РФ на Украину культурных деятелей.

Теги: Украина, Берлинский кинофестиваль, фильм, режиссер, Берлинале, награды, Надежда Парфан
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