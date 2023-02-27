Украинский фильм "Это свидание" о военном Киеве получил награду на Берлинале

"Согласно правилам, жюри должно выбрать только одного победителя, а разделять призы между несколькими конкурсантами запрещено. Но когда очень хочется и когда еще какой-то фильм вызывает сильные симпатии, жюри может присудить еще одно – специальное отличие. Это что-то вроде второго/третьего места. И это очень почетно", – отметила режиссер.

Парфан посвятила награду ВСУ и, в частности, женщинам-защитницам, которых более 20% в украинской армии, ЛГБТК+ людям, которые пошли защищать Украину, членам ее команды, которые отправились на фронт, а также погибшим на войне.

"Спасибо, что защищаете нашу страну, нашу культуру, наши города и нашу роскошь снимать кино в условиях военного времени. Слава Украине!" – написала Парфан.