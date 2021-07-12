Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео

Суханов вышел на улицу с веником и шваброй Фото: suhanov.official / Instagram

На видео Суханов запечатлен в шортах и оранжевой жилетке с веником, совком, ведром и шваброй в руках. Позируя перед камерой, ведущий сделал вид, что подметает улицу, а после протер часть тротуара тряпкой.

"Не может без работы даже в отпуске", – подписал он ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Суханов (@suhanov.official)