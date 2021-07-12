Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео

На видео Суханов запечатлен в шортах и оранжевой жилетке с веником, совком, ведром и шваброй в руках. Позируя перед камерой, ведущий сделал вид, что подметает улицу, а после протер часть тротуара тряпкой.
"Не может без работы даже в отпуске", – подписал он ролик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.
С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.
В декабре 2019 года Суханов получил украинское гражданство, а в мае 2020 года заявил о намерении отказаться от российского гражданства. По словам ведущего, он не был в РФ с 2014 года.
Суханов делится в своем микроблоге смешными роликами, которые снимает на улице. Так, в конце июня ведущий записал на видео, как залезал на дерево.