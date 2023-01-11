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11 января, 2023
 
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Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн

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Премьера "Щедрика" состоялась в украинских кинотеатрах 5 января
Премьера "Щедрика" состоялась в украинских кинотеатрах 5 января
Фото: Щедрик/Shchedryk / Facebook

Украинско-польская историческая драма "Щедрик", снятая украинским режиссером Олесей Моргунец-Исаенко, за первую неделю проката собрала почти 1,1 млн грн. Об этом сообщается 10 января на странице проекта в Facebook.

За это время картину посмотрело более 8 тыс. зрителей.

https://www.facebook.com/shchedrykfilm/posts/pfbid02rRQeyQ9NQMmnDELhSC5Gx7LRuerbjwDqumrXAAk8sfCpU8fhgtRvGMJvuD11BLhul

Контекст:

Премьера "Щедрика" состоялась в украинских кинотеатрах 5 января.

В картине показаны судьбы проживающих под одной крышей украинской, польской и еврейской семей во время событий, которые происходили в Ивано-Франковске во время Второй мировой войны. Для воспроизведения исторической действительности авторы консультировались с историками и краеведами. 

"Украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу. Девочка мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть с ее памяти. Но слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкой и советской оккупации", – говорится в описании фильма.

Теги: кино, деньги, Щедрик, премьера
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