  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава ЕС

Фон дер Ляйен заявила, что не отождествляет Путина с российской культурой Фото: ursulavonderleyen / Instagram

Украинцы в день показа вышли к театру с протестами. Видео с места события опубликовано на YouTube-канале euronews.

Отмечается, что украинцы "напомнили миру, что это культурное событие является пропагандистской победой Кремля во время российского вторжения в Украину".

В руках протестующие держали плакаты с надписями "Ла Скала не может способствовать пропаганде [президента РФ Владимира] Путина", "Российские солисты – друзья палача Путина", "Остановите войны. Остановите Россию. Остановите Путина".

На открытии сезона в королевской ложе присутствовали премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Италии Серджио Маттарелла, а также президент Европейской комиссии Урсула фон де Ляйен.

В комментарии журналистам фон дер Ляйен подчеркнула, что "не хочет, чтобы российскую культуру отождествляли с Путиным".

"Мы не должны позволить Путину уничтожить все это. У нас полная солидарность с нашими друзьями в Украине, и давайте убедимся, что мы стоим вместе", – заявила она.

ВИДЕО

Видео: euronews / YouTube