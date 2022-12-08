Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2022
 
Новости

Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава ЕС

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Фон дер Ляйен заявила, что не отождествляет Путина с российской культурой
Фон дер Ляйен заявила, что не отождествляет Путина с российской культурой
Фото: ursulavonderleyen / Instagram

Итальянский театр оперы и балета Ла Скала открыл новый сезон российской оперой "Борис Годунов" российского композитора Модеста Мусоргского. Главную роль в постановке исполнил российский артист Ильдар Абдразаков. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Украинцы в день показа вышли к театру с протестами. Видео с места события опубликовано на YouTube-канале euronews.

Отмечается, что украинцы "напомнили миру, что это культурное событие является пропагандистской победой Кремля во время российского вторжения в Украину".

В руках протестующие держали плакаты с надписями "Ла Скала не может способствовать пропаганде [президента РФ Владимира] Путина", "Российские солисты – друзья палача Путина", "Остановите войны. Остановите Россию. Остановите Путина".

На открытии сезона в королевской ложе присутствовали премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Италии Серджио Маттарелла, а также президент Европейской комиссии Урсула фон де Ляйен.

В комментарии журналистам фон дер Ляйен подчеркнула, что "не хочет, чтобы российскую культуру отождествляли с Путиным".

"Мы не должны позволить Путину уничтожить все это. У нас полная солидарность с нашими друзьями в Украине, и давайте убедимся, что мы стоим вместе", – заявила она.

ВИДЕО
Видео: euronews / YouTube
Контекст:

Ла Скала (La Scala, Teatro alla Scala) – один из самых знаменитых оперных театров мира, основан в 1778 году.

Опера "Борис Годунов" написана в 1869 году русским композитором Модестом Мусоргским по мотивам повести Александра Пушкина. Премьера состоялась в Петербурге в 1874 году. Первая постановка в Ла Скала – в 1965-м. В 1975-м "Годунова" в Ла Скала ставил Юрий Любимов, в 1979–1980-м – Андрей Тарковский.

Теги: Владимир Путин, Италия, Ла Скала, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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